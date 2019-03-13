Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 18:18

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в распространении фейковых новостей о том, что якобы его супруга Мелания периодически пользуется услугами двойника.

"Фейковые СМИ редактируют в программе Photoshop фотографии Мелании, а затем распространяются теории заговора о том, что в действительности это не она была со мной в Алабаме и других местах", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.

"Они (СМИ - ИФ) становятся со временем все более психически неуравновешенными", - отметил Д.Трамп.

Его слова прозвучали после того, как в американской прессе появились сообщения, что во время поездки Д.Трампа на прошлой неделе в штат Алабама, пострадавший в результате торнадо, его сопровождала якобы не сама первая леди США, а ее двойник. Эта тема, в частности, обсуждалась на одной из программ телеканала Эй-Би-Си Ньюс. После этого представитель первой леди США Стефани Гришэм назвала действия этого телеканала постыдными.

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