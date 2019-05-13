Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 0:47

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА, об этом он заявил в твиттере.

"При моей администрации мы восстанавливаем величие НАСА и возвращаемся на Луну, а после - на Марс. Я обновляю бюджет, включая дополнительные $1,6 млрд, чтобы мы смогли осуществить большое возвращение в космос", - написал Д.Трамп.

Ранее вице-президент Майк Пенс заявлял, что НАСА должны ускорить процесс подготовки к отправке пилотируемого космического корабля на Луну.

"Государственной политикой нынешней администрации Соединенных Штатов является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет", - сказал он, выступая в штате Алабама.

В серии твитов о предлагаемых обновлениях бюджета на 2020 финансовый год Д.Трамп также сообщил о том, что планирует выделить $18 млн организации Special Olympics, занимающейся проведением спортивных мероприятий для лиц с умственными и физическими недостатками.

Президент США отметил, что спортсмены этой организации "вдохновляют нас и вызывают гордость нашего народа".

Предлагаемые изменения должен поддержать Конгресс. Как правило, предлагаемые президентом обновления редко принимаются без изменений.

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