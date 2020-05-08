Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 19:52

*** Он напомнил о миллионах погибших советских граждан

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вместе с ветеранами Второй мировой войны в пятницу принял участие в церемонии, приуроченной к 75-летней годовщине Дня победы в Европе, сообщают американские СМИ.

Американский лидер вместе с первой леди США Меланией Трамп возложил венок к мемориалу памяти жертв Второй мировой войны в Вашингтоне. В церемонии принимали участие и восемь американских ветеранов, младшему из которых - 96 лет.

Все участники мероприятия были без масок, однако при этом - соблюдали меры социального дистанцирования.

По случаю годовщины Белый дом ранее распространил послание Трампа. Президент США указал, что "75 лет назад последний оплот нацистского режима безоговорочно сдался союзным державам, что положило конец Второй мировой войне в Европе". Трамп отдал дань уважения тем, кто нес службу в военное время, и призвал почтить память тех, кто "в полной мере отдался защите свободы".

Глава Белого дома добавил, что людские потери во время Второй мировой войны указывают на высокую цену свободы.

"Большинство из тех, кто погиб в Европе, были гражданскими лицами, в том числе 6 миллионов евреев и миллионы других людей из Польши и бывшего Советского Союза", - отмечается в заявлении президента.

Он также почтил американцев, которые несли "доблестную службы и жертвовали собой во время Второй мировой войны".

"Их поколение - самое великое поколение - никогда не будет забыто. Мы навсегда благодарны им за их неоценимый вклад в успех и процветание нашей нации", - подчеркнул Трамп.

1вл во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!