Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 18:54

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг направил в Сенат кандидатуру Джона Салливана на утверждение в качестве американского посла в России, информирует Белый дом.

"Джон Салливан может стать чрезвычайным и полномочным послом США в РФ", - цитируют сообщение Белого дома корреспондентский пул американской администрации.

В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Таким образом, теперь Салливану после его официального выдвижения на новый пост предстоит отправиться туда на слушания и ответить на вопросы сенаторов.

В августе 2019 года Трамп, говоря о Салливане, заявил, что тот был бы хорошим кандидатом на пост посла в РФ.

В настоящее время Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.

Агентство Dow Jones ранее сообщало со ссылкой на неназванного представителя госдепа, что российская сторона дала предварительное согласие на это назначение.

1ар ав

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