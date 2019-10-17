Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг направил в Сенат кандидатуру Джона Салливана на утверждение в качестве американского посла в России, информирует Белый дом.
"Джон Салливан может стать чрезвычайным и полномочным послом США в РФ", - цитируют сообщение Белого дома корреспондентский пул американской администрации.
В США функцию утверждения на пост посла выполняет сенат. Таким образом, теперь Салливану после его официального выдвижения на новый пост предстоит отправиться туда на слушания и ответить на вопросы сенаторов.
В августе 2019 года Трамп, говоря о Салливане, заявил, что тот был бы хорошим кандидатом на пост посла в РФ.
В настоящее время Салливан - второй по значимости руководитель госдепа. Выше него - только госсекретарь США Майк Помпео.
Агентство Dow Jones ранее сообщало со ссылкой на неназванного представителя госдепа, что российская сторона дала предварительное согласие на это назначение.
1ар ав