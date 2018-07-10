Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 20:07 10.07.2018 - 20:07

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в преддверии саммита НАТО в очередной раз задался вопросом о возмещении Вашингтону расходов на оборону со стороны тех членов Североатлантического альянса, которые не выполняют свои финансовые обязательства.

"Многие страны в НАТО, которые мы, как это ожидается, должны защищать, не только не могут выполнять свои нынешние обязательства (по оборонным расходам - ИФ) в 2% (ВВП той или иной страны - ИФ), которых и так мало, но еще и на протяжении многих лет задерживают выплаты. Они возместят это США?" - написал он во вторник в Twitter.

В течение июня Д.Трамп разослал властям ряда стран ЕС письма, в которых он призвал увеличивать расходы на оборону. Соответствующие письма, по данным СМИ, в частности, получили Дания, Испания, Германия, Италия, Португалия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Канада. Также письмо с призывом наращивать военный бюджет поступило министру обороны Британии Гэвину Уильямсону от его американского коллеги Джеймса Мэттиса.

В 2014 году члены НАТО договорились к 2024 году нарастить свои расходы на оборону до 2% ВВП. Однако в 2017 году расходы Норвегии на оборону составили, по данным НАТО, 1,62% ВВП, Германии - 1,24% ВВП. Дания, согласно ежегодному докладу альянса, в 2017 году выделила 1,17% ВВП на оборону, Бельгия - 0,9% ВВП, Канада - 1,29%, Испания - 0,92% ВВП, Люксембург - 0,46%. Великобритания потратила в 2017 году 2,12% ВВП на оборону. Расходы США за 2017 год составили 3,57% ВВП.

Ожидается, что тема расходов на оборону станет одной из основным на саммите НАТО, который пройдет на этой неделе в Брюсселе.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line