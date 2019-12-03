Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 16:14

Вашингтон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что его страна вполне может поладить с Россией, и в этом нет ничего плохого.

"Я думаю, мы можем поладить с Россией. Я думаю, что это было бы неплохо, поладить с Россией", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Он повернулся в сторону Макрона и добавил: "У нас с вами похожая точка зрения на это".

Трамп отметил, что ранее в ходе предвыборной кампании, выступая на стадионах перед сторонниками, уже говорил о необходимости наладить хорошие отношения с Россией. Его сторонники позитивно восприняли эту идею.

"И я думаю, что российский народ это тоже хотел бы увидеть", - сказал президент США.

При этом Трамп отметил, что "США должны быть готовы, идет ли речь о России или о какой-либо другой стране".

Ранее Трамп уже неоднократно заявлял о стремлении поладить с Россией.

***/ 1эф во мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!