Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 9:22

Осака. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу опроверг слова бывшего американского лидера Джимми Картера о том, что он победил на выборах в 2016 году, благодаря помощи России.

"Я выиграл не благодаря России или кому-либо еще, а сделал это сам", - сказал Трамп на пресс-конференции в японской Осаке.

При этом он напомнил, что Картер относится к Демократической партии, и заявил, что подобные высказывания типичны для демократов.

Накануне бывший президент США Джимми Картер заявил, что нынешний американский лидер Дональд Трамп не одержал бы победу на президентских выборах 2016 года без вмешательства России.

"Думаю, в случае проведения полного расследования окажется, что без вмешательства, хотя еще не определен его масштаб, Трамп фактически не выиграл бы выборы в 2016 году", - сказал Картер, выступая в Лисбурге.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора Уильяма Барра, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

1тэ вв

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