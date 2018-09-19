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Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен работой Джеффа Сешнса в должности генерального прокурора страны, сообщает в среду газета "Хилл".

"У меня нет генпрокурора, это очень грустно. Мне так грустно из-за Дж.Сешнса, ведь он пришел ко мне. Он стал первым сенатором, который оказал мне поддержку. И он хотел быть генеральным прокурором...", - сказал Д.Трамп в интервью видеоверсии издания.

"Хилл" напоминает, что американский лидер критиковал Дж.Сешнса за то, что он в марте 2017 года заявил о самоотводе по делам, связанным с избирательной компанией Д.Трампа. Однако, по его словам, он и сейчас недоволен многими вещами, связанными с деятельностью генпрокурора.

"Я недоволен ситуацией на границе (США с Мексикой - ИФ), я недоволен многими вещами", - подчеркнул Д.Трамп.

Ранее Д.Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс" говорил: "Единственной причиной, по которой я дал работу Дж.Сешнсу, стало то, что чувствовал его преданность".

Известно, что Дж.Сешнс сохранит пост как минимум ближайшие два месяца - до проведения в стране промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года. Президент США отказался комментировать, собирается ли он увольнять Дж.Сешнса после ноября.

1тэ ар

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Интерфакс