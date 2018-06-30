Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 июня 2018 г. 23:16 30.06.2018 - 23:16

*** Предложил незамедлительно депортировать нелегалов обратно

Вашингтон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь резко высказался об американских законах, касающихся нелегалов, пытающихся попасть в США.

"Когда люди, приезжают в нашу страну незаконно, мы должны незамедлительно сопроводить их обратно без юридического маневрирования на протяжении лет. Наши законы - самые тупые в мире. Республиканцы хотят укрепленных границ и отсутствия преступлений. Демократы хотят открытых границ и проявляют слабость (в противостоянии) преступлениям!" - написал президент США в субботу (в ночь на воскресенье мск) в Твиттере.

Ранее сообщалось, что в субботу во всех 50 штатах страны прошли демонстрации, направленные против миграционной политики, которую проводит Д.Трамп.

Среди требований протестующих - отказ от политики разъединения семей иммигрантов, освобождение задержанных и прекращение в отношении них следствия из-за незаконного пересечения границы, а также отказ от так называемой политики "нулевой терпимости".

Политика "нулевой терпимости" администрации Д.Трампа в отношении нелегальных мигрантов остро критикуется как в США, так и за пределами страны.

1ар ад

Neuer Inhalt Horizontal Line