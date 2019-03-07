Этот контент был опубликован 7 марта 2019 г. 16:02

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прогнозирует масштабные задержания незаконных иммигрантов в 2019 году и призывает Демократическую партию поддержать строительство стены на южной границе страны.

"В этом году нам предстоит задержать более одного миллиона человек, пытающихся пересечь нашу южную границу. Огромная работа, проделываемая пограничным контролем и другими структурами, которые трудятся при нефункционирующей системе. Это может быть так легко и быстро решено в Конгрессе, если только демократы присоединятся", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Ранее Д.Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.

Ряд республиканцев Сената ранее высказывались против объявления режима ЧП, так как они опасались, что президент затем будет вновь использовать такой способ обхода решения Конгресса. Как отмечает Politico, раскол в республиканском стане может помочь демократам провести резолюцию и через Сенат, но уверенности в этом нет.

Для обхода президентского вето требуется большинство в две трети голосов в обеих палатах.

1кю ар

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