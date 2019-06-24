Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 14:25

Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ожидает от Ирана двух вещей: отказа от идеи получения ядерного оружия и от спонсирования терроризма.

"Требования США к Ирану очень просты - отказ от ядерного оружия и прекращения спонсирования террористов", - написал он в своем твиттере.

В Вашингтоне считают, что заключенное Ираном соглашение по атому с международными посредниками не гарантирует, что Тегеран никогда не получит доступ к ядерному оружию. Кроме того, США давно обвиняют Иран, в частности, в финансировании ливанской группировки "Хезболла", которую Вашингтон считает террористической.

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