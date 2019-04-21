Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 15:48

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз обрушился с критикой на радикальных членов Демократической партии, которые поддерживали расследование по "российскому делу".

"Несмотря на отсутствие сговора (с Россией - ИФ) и препятствование правосудию, радикальные левые демократы не хотят заниматься законодательной деятельностью во благо народа, а вместо этого хотят лишь вести расследования и тратить время впустую", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

При этом президент США подчеркнул, что такие действия демократов негативно скажутся на популярности их партии на выборах в 2020 году.

В Минюсте США в минувший четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера. Расследование Р.Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Несмотря на долгожданную публикацию доклада, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чак Шумерв пятницу выпустили совместное заявление, в котором обвинили генпрокурора США Уильяма Барра в намеренном искажении доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Лидеры демократов выделили четыре пункта, по которым У.Барр ввел общественность в заблуждение.

В частности, они отмечают, что, хотя У.Барр заявил, что президент не препятствовал правосудию, доклад спецпрокурора говорит об обратном.

Также Н.Пелоси и Ч.Шумер подчеркивают, что генпрокурор не прав, утверждая о сотрудничестве президента со спецпрокурором Р.Мюллером в его расследовании.

1тэ вв

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