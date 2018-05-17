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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 13:40 17.05.2018 - 13:40

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности директора Управления по этике администрации США Дэвид Апол направил в американское министерство юстиции письмо, в котором отметил, что президент Дональд Трамп своевременно не сообщил о переводе средств своему личному юристу Майклу Коэну, передает в четверг издание "Политико".

В письме, которое Д.Апол направил заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, говорится, что Д.Трамп должен был еще в прошлом году сообщить о том, что передал М.Коэну более $100 тыс., чтобы возместить деньги, которые он потратил на выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс.

О том, что Д.Трамп передал деньги М.Коэну, стало известно ранее на этой неделе, когда была опубликована последняя форма раскрытия финансовой информации президента.

Кроме того, ранее новый член юридической команды Д.Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" заявил, что президент возместил $130 тыс., которые его адвокат М.Коэн выплатил С.Дэниэлс.

После заявления юриста Д.Трамп написал в "Твиттере", что деньги порноактрисе были уплачены в рамках "частного контракта", чтобы "прекратить ложные и шантажистские обвинения" с ее стороны.

В феврале М.Коэн заявил, что заплатил $130 тыс. из личных средств порноактрисе Стеффани Клиффорд известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. Он заявил, что не получал компенсацию за платеж ни от компании Trump Organization, ни от предвыборного штаба Д.Трампа. Тогда М.Коэн не сказал, с какой целью выплатил актрисе деньги, но СМИ сообщали, что деньги С.Клиффорд получила за молчание об интимной связи с Д.Трампом. Сам Д.Трамп отрицает связи с порноактрисой.

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