Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 3:46

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прятался в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, когда в Вашингтоне прошли протесты после гибели от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают местные СМИ.

По данным газеты New York Times президент был доставлен в бункер, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома.

Телеканал CNN добавляет, что он оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Неизвестно, сопровождали ли его первая леди Мелания Трамп и их сын Баррон.

Протесты в Вашингтоне были среди многочисленных демонстраций, которые вспыхнули по всей стране в эти выходные в ответ на смерть Флойда. Афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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