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Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президента США Дональд Трамп назвал впечатляющими итоги состоявшегося в Пхеньяне саммита двух корейских государств.

"Очень впечатляет", - написал он в своем твиттере.

Президент обратил внимание на изложенные в совместном заявлении сторон договоренности лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о демонтаже ракетного и ядерного полигонов, решении совместно подать заявку на проведение Олимпиады.

Д.Трамп также отметил, что Северная Корея продолжит возвращать США останки американских военных, погибших на Корейском полуострове в войне 1950-1953 годов.

1гк гс

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Интерфакс