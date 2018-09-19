Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 6:43 19.09.2018 - 06:43

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президента США Дональд Трамп назвал впечатляющими итоги состоявшегося в Пхеньяне саммита двух корейских государств.

"Очень впечатляет", - написал он в своем твиттере.

Президент обратил внимание на изложенные в совместном заявлении сторон договоренности лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о демонтаже ракетного и ядерного полигонов, решении совместно подать заявку на проведение Олимпиады.

Д.Трамп также отметил, что Северная Корея продолжит возвращать США останки американских военных, погибших на Корейском полуострове в войне 1950-1953 годов.

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line