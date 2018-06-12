Трамп впечатлен тем, что Ким Чен Ын возглавил КНДР в 26 лет
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР талантливым, так как тот сумел управлять страной, несмотря на юный возраст.
"Он взял на себя руководство в 26 лет. И он сумел управлять страной, и делал это жестко. Я не говорю, что он при этом был милым", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Сингапуре, объясняя, почему дал лестную характеристику Ким Чен Ыну.
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Интерфакс