Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 18:22 17.06.2018 - 18:22

Вашингтон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании вряд ли был в курсе того, что его советник Роджер Стоун провел встречу с иммигрантом из РФ, предлагавшим продать компромат на Хиллари Клинтон, заявил в воскресенье юрист главы Белого дома Руди Джулиани.

"Я сомневаюсь в этом (в том, что Д.Трамп был в курсе - ИФ). Для меня это совершенно новая история", - сказал он в эфире Си-Эн-Эн.

"Однако насколько я понимаю, судя по имеющимся об этом данным, Стоун ничего не стал предпринимать. Судя по информации "Вашингтон пост", он решил, что все это (переговоры о компромате - ИФ) - напрасная трата времени", - добавил собеседник телеканала.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила со ссылкой на слова самого Р.Стоуна, что он контактировал с человеком, называвшим себя Генри Гринбергом. В статье говорится, что речь идет об иммигранте из России, говорившем по-английски с сильным русским акцентом. Он выражал готовность передать компромат на Х.Клинтон, которая была соперником Д.Трампа на выборах, в обмен на $2 млн. В итоге Р.Стоун отказался от предложения, пояснив собеседнику, что Д.Трамп "ни за что не платит".

Встреча, по информации издания, была организована другим видным сотрудником предвыборного штаба Д.Трампа Майком Капуто. В статье подчеркивается, что до недавних пор ни Р.Стоун, ни М.Капуто не рассказывали об этих разговорах.

Оба теперь считают, что их пытались заманить в ловушку американские сотрудники правоохранительных органов, стремившиеся навредить Д.Трампу. По имеющимся у обоих данным, человек, с которым общался Р.Стоун - проживавший в США гражданин РФ, работавший информатором ФБР.

"Вашингтон пост" сообщает, что в прошлом Г.Гринберг использовал другую фамилию - Окнянский. При этом газета не нашла доказательств того, что этот человек встречался с Р.Стоуном именно по заданию ФБР. Сам он заверял, что прекратил сотрудничать с этой структурой вскоре после 2013 года.

В ФБР отказались давать комментарии газете по этой теме. В команде спецпрокурора Роберта Мюллера, проводящей расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы 2016 года в США, тоже не стали комментировать эту историю.

1во аг

Neuer Inhalt Horizontal Line