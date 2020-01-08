Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 14:41

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, скорее всего, не сделает выбор в пользу обострения военного противостояния с Ираном, сообщает в среду CNN.

"США проводят полномасштабную оценку понесенного ущерба, а Трамп, как ожидается, выскажется позже в среду. Однако пока что все поступающие сигналы говорят о желании отойти от военного "сценария", - написал телеканал на своем сайте.

При этом CNN отмечает, что сейчас "неясно, каким образом можно вернуться к дипломатическому решению кризиса".

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

При этом, как стало известно, иранская сторона заранее предупредила Ирак об ударах. Таким образом, все военные, находившиеся на базах, получили время, чтобы укрыться. Кроме того, по мнению наблюдателей, решение нанести удары ночью отчасти вызвано желанием Тегерана избежать гибели людей: ночью большинство военных спали в безопасных укрытиях.

1во яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!