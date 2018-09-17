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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 19:50 17.09.2018 - 19:50

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в скором времени может объявить о введении новых пошли на товары из Китая, заявил в интервью телеканалу Си-эн-би-си глава Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

"Я думаю, что объявление будет скоро", - сказал Л.Кудлоу.

Л.Кудлоу отметил, что Д.Трамп "не был удовлетворен" переговорами о торговле с Китаем.

В воскресенье газета "Уолл-стрит Джорнэл" сообщала, что 17 сентября, американский президент может ввести пошлины на ввозимые в США китайские товары на сумму в $200 млрд.

Ранее Соединенные Штаты уже обложили пошлинами китайские товары на сумму $50 млрд, Пекин ответил зеркальными тарифами на американские товары.

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