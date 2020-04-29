Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 0:04

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в скором времени возобновить поездки по стране, приостановленные из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Я собираюсь в Аризону на следующей неделе, скоро я собираюсь в Огайо, я надеюсь, в недалеком будущем мы начнем передвигаться, у нас будут крупные встречи, на которых люди будут сидеть близко друг к другу. Я не могу представить себе встречу, на которой люди сидят (на расстоянии) шести стульев друг от друга. Я надеюсь на старые добрые мероприятия с 25 тыс. участников", - сказал он.

На вопрос о том, когда могут возобновиться такие массовые мероприятия, Трамп ответил, что "это зависит от конкретного штата".

Ранее президент США огласил стратегию по возвращению страны к нормальной жизни после окончания пандемии COVID-19. В этой стратегии значительные полномочия по смягчению и отмене жестких мер делегированы губернаторам штатов.

1ар см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!