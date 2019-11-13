Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 18:53

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп приветствовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у Белого дома, отметив, что они давно являются "хорошими друзьями", сообщил в твиттере журналист CBS News Марк Ноллер.

Трамп подчеркнул, что прекращение огня на северо-востоке Сирии "идет очень хорошо".

В то же время, как сообщает в твиттере журналист The Washington Post, у Белого дома собрались протестующие, которые скандируют: "Эрдоган - ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)! Турция - террорист! Да здравствует Армения!"

Отмечается, что на встрече Трамп и Эрдоган в частности обсудят проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем ПВО С-400.

1ви ар ав

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