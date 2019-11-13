Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп приветствовал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у Белого дома, отметив, что они давно являются "хорошими друзьями", сообщил в твиттере журналист CBS News Марк Ноллер.
Трамп подчеркнул, что прекращение огня на северо-востоке Сирии "идет очень хорошо".
В то же время, как сообщает в твиттере журналист The Washington Post, у Белого дома собрались протестующие, которые скандируют: "Эрдоган - ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)! Турция - террорист! Да здравствует Армения!"
Отмечается, что на встрече Трамп и Эрдоган в частности обсудят проблему с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем ПВО С-400.
1ви ар ав