Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 5:00

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом.

Сообщается, что встреча состоится в пятницу в 14:45 (21:45 по мск) в Овальном кабинете Белого дома. Она будет закрыта для прессы.

Следующее мероприятие президента запланировано через полтора часа.

Переговоры между США и КНР стартовали в Вашингтоне в четверг. Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров, но не готов идти на уступки по ключевым спорным вопросам.

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