Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 1:34

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидерами нескольких стран Карибского бассейна на этой неделе на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде, заявил Белый дом.

Согласно сообщению, Д.Трамп соберется с лидерами Багамских островов, а также Доминиканской Республики, Гаити, Ямайки и Сент-Люсии в пятницу, чтобы подтвердить "сильную дружбу и приверженность Белого дома этим странам".

"Президент обсудит свое видение наших разнообразных отношений в Карибском бассейне и потенциальные возможности для инвестиций в энергетику", - добавляет Белый дом.

Отмечается, что лидеры также обсудят китайскую экономическую практику в регионе и нынешний кризис руководства Венесуэлы.

1вз аг

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