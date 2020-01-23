Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 20:06

***Лидер "Кахоль-Лавана" Ганц также согласился приехать в США

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры в Вашингтоне 28 января, говорится в обнародованном в четверг заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп примет в Белом доме 28 января премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху", - отмечается в документе.

В заявлении также говорится, что лидер оппозиционной израильской партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц тоже принял приглашение Трампа прибыть в Вашингтон.

"США и Израиль ведут тесное сотрудничество, и визит премьер-министра - возможность обсудить наши общие интересы в сфере региональной и национальной безопасности", - отметили в Белом доме.

Ранее издание "Гаарец" сообщило со ссылкой на представителей израильских властей, что на следующей неделе ожидается поездка Нетаньяху и его главного оппонента - лидера оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бенни Ганца - в Вашингтон для дискуссий относительно американского плана ближневосточного урегулирования.

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