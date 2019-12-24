Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 12:22

Лондон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры ряда стран прекращают свою работу и отправляются готовиться отмечать Рождество в кругу своих близких и родных.

Президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой отправился на отдых в свою резиденцию Мар-а-Лаго в Палм-Бич (Флорида) еще в конце прошлой недели. На своем гольф-курорте американский лидер сыграл на минувших выходных с известным американским радиоведущим Рашем Лимбо, а также профессиональным гольфистом Джеймсом Херманом.

Ожидается, что позже во вторник Трамп примет участие по видеосвязи в конференции с участием американских военнослужащих.

Британское королевское семейство уехало на рождественские праздники в Сандрингемском дворце в Норфолке. Королева Елизавета II и члены ее семьи в сочельник традиционно устраивают обед при свечах, а уже в Рождество отправляются на торжественное богослужение. Британцы в среду также смогут посмотреть праздничное видеообращение королевы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как сообщают британские СМИ, на праздники отправится вместе со своей партнершей Кэрри Симондс на остров Мюстик в Карибском море.

В шведской королевской семье принято собираться вместе во дворце Дроттнингхольм на рождественский обед. Ежегодно члены семьи короля Карла XVI Густава записывают видеоролики, на которых они занимаются различными рождественскими активностями, например, готовят печенье, катаются на санках или делают праздничные украшения своими руками.

В Монако князь Альбер II вместе со своей семьей каждый год устраивает прием, на который приглашают более 600 детей возрастом от 5 до 12 лет. Детям дарят подарки, им показывают спектакль, а также к ним приходит Санта Клаус.

Между тем, на фоне продолжающихся во Франции протестов и забастовок профсоюзов о планах президента Франции Эмманюэля Макрона и его супруги Брижит на Рождество не сообщается. По прогнозам французских СМИ, работа транспорта в праздничные дни будет осуществляться с перебоями. Участники протестов против пенсионной реформы ранее заявляли, что не намерены прекращать свои акции на время праздника.

Испанская королевская семья выступит в канун Рождества с традиционным посланием, адресованном жителям страны. Во дворце Сарсуэла пройдет торжественный обед.

В Бельгии король Филипп и королева Матильда вместе с детьми посетят концерт рождественских песен в Королевском дворце.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении указал на важность демократии. "Мы нуждаемся в демократии, но я думаю, что в настоящее время демократия нуждается в первую очередь в нас", - цитируют немецкие СМИ выдержки из речи Штайнмайера, которую целиком будут транслировать 25 декабря.

Мировые лидеры и политики активно поздравляют с Рождеством в соцсетях. В частности, например, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она пожелала, чтобы "2020 год стал великим годом для Европы и для каждого европейца".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал подданных Великобритании не ссориться в праздничные дни, и пожелал им хорошего Рождества.

"Я надеюсь, что вы хорошо проведете эти дни, постарайтесь не спорить слишком много с родственниками супругов или с кем-то еще. И вне зависимости от того, кто вы, где вы, как вы отмечаете, счастливого вам Рождества", - сказал Джонсон в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен также разместила в соцсети свои поздравления и пожелала французам единства и согласия.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!