Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 1:22

Вашингтон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру Майкла Крациоса на должность главного технического директора США, сообщает Bloomberg.

"Впервые за два года и впервые при президенте Трампе в США будет главный технический директор. 21 марта президент выдвинет на этот пост Майкла Крациоса", - сообщил агентству чиновник Белого дома.

Отмечается, что в данный момент М.Крациос является заместителем главного технического директора США и заместителем помощника президента по технологической политике.

Согласно агентству, он сыграл ключевую роль в политике администрации президента в отношении 5G и искусственного интеллекта.

Генеральный директор IBM Джинни Рометти назвала назначение М.Крациоса "отличными новостями". По ее мнению, он "укрепляет лидерство Америки в таких технологиях, как квантовые вычисления и искусственный интеллект".

1вз тг

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