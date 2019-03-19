Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 8:25

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру адвоката Кристофера Ландау на пост посла США в Мексике, сообщили в Белом доме.

"Президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру Кристофера Ландау на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Мексике", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что К.Ландау работает юристом по конституционному праву, а также является партнером юридической фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP. Он свободно говорит на испанском языке.

В свою очередь западные СМИ указывают, что К.Ландау не имеет дипломатического опыта.

Теперь его кандидатуру должен утвердить сенат США.

Предыдущий американский посол в Мексике Роберта Джекобсон ушла в отставку в мае прошлого года.

Отношения Вашингтона и Мехико остаются напряженными, в частности, из-за намерения Дональда Трампа построить стену на границе с Мексикой.

В феврале 2019 года Д.Трамп объявил о режиме чрезвычайного положения, чтобы выделить $8 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Президент принял такое решение из-за того, что Конгресс не согласился выделить на эти цели запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на стену отводится $1,375 млрд. Указ Д.Трампа уже оспаривают в суде целый ряд штатов и неправительственных организаций.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Д.Трампа.

1вл эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!