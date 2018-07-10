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Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал Бретта Кавано кандидатом на пост члена Верховного суда, сообщил телеканал NBC.

"Я выдвигаю Бретта Кавано кандидатом в члены Верховного суда", - сказал Д.Трамп перед телекамерами в Белом доме.

До 30 июля этот пост официально занимает Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.

Для вступления в должность кандидатура Б.Кавано должна быть утверждена сенатом США.

Б.Кавано, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование скандального дела о любовной связи бывшего президента Билла Клинтона с сотрудницей аппарата Белого лома Моникой Левински.

1гк жг

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Интерфакс