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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 3:43 10.07.2018 - 03:43

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал Бретта Кавано кандидатом на пост члена Верховного суда, сообщил телеканал NBC. "Я выдвигаю Бретта Кавано кандидатом в члены Верховного суда", - сказал Д.Трамп перед телекамерами в Белом доме. До 30 июля этот пост официально занимает Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку. Для вступления в должность кандидатура Б.Кавано должна быть утверждена сенатом США. Б.Кавано, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование скандального дела о любовной связи бывшего президента Билла Клинтона с сотрудницей аппарата Белого лома Моникой Левински. 1гк жг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс