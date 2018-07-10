Трамп выдвинул Бретта Кавано на пост члена Верховного суда
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп назвал Бретта Кавано кандидатом на пост члена Верховного суда, сообщил телеканал NBC.
"Я выдвигаю Бретта Кавано кандидатом в члены Верховного суда", - сказал Д.Трамп перед телекамерами в Белом доме.
До 30 июля этот пост официально занимает Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.
Для вступления в должность кандидатура Б.Кавано должна быть утверждена сенатом США.
Б.Кавано, в частности, работал в команде спецпрокурора, проводившего расследование скандального дела о любовной связи бывшего президента Билла Клинтона с сотрудницей аппарата Белого лома Моникой Левински.
1гк жг
Интерфакс