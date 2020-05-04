Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 23:25

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии, сообщают в Белом доме.

В опубликованном в ночь на вторник сообщении о кадровых решениях президента фигурирует и предложение назначить Фишер послом США в Минске.

Теперь кандидатуру рассмотрят в сенате США.

Это решение президента не является неожиданным, так как в апреле Трамп объявлял о намерении предложить кандидатуру Фишер на должность посла в Белоруссии.

Фишер - карьерный дипломат. В настоящее время она курирует в госдепе тематику, связанную с ЕС и Западной Европой. "Она также ранее выполняла особые поручения, работая поверенным в делах в посольстве США в России", - отмечалось в сообщении Белого дома, опубликованном в апреле.

У Фишер есть опыт работы и на других должностях, в частности - заместителем главы миссии США при НАТО, а также - советником по политическим и экономическим вопросам в посольстве США в Тбилиси.

Помимо английского, она владеет русским, грузинским и французским языками.

В США кандидатов на пост послов выдвигает президент. Затем кандидатуры должны пройти утверждение в сенате.

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