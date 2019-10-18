Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 21:47

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении выдвинуть кандидатуру Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.

"Мне приятно сообщить, что номинирую замминистра (энергетики - ИФ) Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. Его опыт в данной сфере невероятен. Он настоящий профессионал, и я не сомневаюсь, что Джон будет отлично работать", - написал президент в твиттере.

Вместе с тем, он напомнил, что нынешний министр Рик Перри покинет свой пост в конце 2019 года, чтобы "заняться другими вещами".

Для того, чтобы занять пост министра энергетики после ухода Перри, Бруйетту предстоит пройти процедуру утверждения в сенате США.

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