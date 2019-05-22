Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 5:10

Вашингтон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинул на пост министра ВВС бывшего председателя Аэрокосмической корпорации США Барбару Баррет.

"Рад сообщить, что выдвинул на пост министра ВВС Барбару Баррет из Аризоны, бывшего председателя Аэрокосмической корпорации", - написал он в своем твиттере.

Трамп добавил: "Она будет выдающимся министром".

Баррет с 2008 по 2009 год была послом США в Финляндии, до 2017 года возглавляла Аэрокосмическую корпорацию.

Юрист по образованию, летчик-испытатель Баррет также является членом правления корпорации Rand, которая занимается исследованиями и анализом в интересах вооруженных сил США.

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