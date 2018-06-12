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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 2:20 12.06.2018 - 02:20

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выехал на сингапурский остров Сентоса, где в отеле "Капелла" пройдет его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили СМИ.

Кортеж президента покинул гостиницу "Шангри-Ла", где остановился американский лидер, и направляется на встречу с Ким Чен Ыном.

Госсекретарь США Майк Помпео покинул отель "Шангри-Ла" примерно на час раньше Д.Трампа, чтобы подготовиться к встрече.

Ожидается, что двусторонняя встреча "один на один" Д.Трампа с Ким Чен Ыном начнется в 09:15 (04:15 по мск/21:15 11 июня по НЙ). Через 45 минут - в 10:00 (05:00 по мск/22:00 11 июня по НЙ) - саммит двух лидеров продолжится в расширенном составе и продлится еще полтора часа.

В 11:30 по местному времени (06:30 по мск/ 23:30 11 июня по НЙ) запланирован рабочий ланч Д.Трампа с Ким Чен Ыном.

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