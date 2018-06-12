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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 2:23 12.06.2018 - 02:23

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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выехал на сингапурский остров Сентоса, где в отеле "Капелла" пройдет его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщили СМИ.

К месту встречи направился и Ким Чен Ын.

Саммит США-КНДР проходит в Сингапуре.

В соответствии с распространенной программой встречи, на 09:00 по местному времени (04:00 мск) намечено взаимное приветствие лидеров, встреча в формате "один на один" запланирована на 09:15 (04:15 мск).

Ранее Д.Трамп заявлял, что ему будет достаточно первых 15 минут беседы, чтобы разобраться, насколько серьезно настроен северокорейский партнер на достижение конкретных результатов.

Президент заявил, что не намерен "терять время понапрасну".

гк гс

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