Трамп вылетел в Нью-Йорк на встречу с японским премьером
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Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк из Вашингтона на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщили СМИ.
"Отправляюсь в Нью-Йорк. Сегодня проведу вечер с премьер-министром Японии Абэ, поговорим по военным вопросам и по торговле", - написал Д.Трамп в своем твиттере.
Он добавил: "Мы сделали много в плане помощи Японии, и хотим более взаимовыгодных отношений. Все должно сработать!".
Ранее генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что в ходе пребывания премьера в Нью-Йорке с 23 по 27 сентября глава правительства выступит на сессии Генассамблеи ООН, 26 проведет официальную встречу с американским президентом. Запланирован также ужин с Д.Трампом.
гк тг
Интерфакс