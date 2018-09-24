Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 3:36 24.09.2018 - 03:36

Вашингтон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Йорк из Вашингтона на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщили СМИ.

"Отправляюсь в Нью-Йорк. Сегодня проведу вечер с премьер-министром Японии Абэ, поговорим по военным вопросам и по торговле", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Он добавил: "Мы сделали много в плане помощи Японии, и хотим более взаимовыгодных отношений. Все должно сработать!".

Ранее генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга сообщил, что в ходе пребывания премьера в Нью-Йорке с 23 по 27 сентября глава правительства выступит на сессии Генассамблеи ООН, 26 проведет официальную встречу с американским президентом. Запланирован также ужин с Д.Трампом.

гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line