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Этот контент был опубликован 15 июля 2018 г. 17:29 15.07.2018 - 17:29

Брюссель. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Самолет президента США Дональда Трампа вылетел из Шотландии в Финляндию, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Д.Трамп направился в Финляндию в преддверии переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июля в Хельсинки.

На предстоящих переговорах лидеры США и РФ планируют затронуть тему Сирии, Украины, а также, вероятно, тему предполагаемого российского вмешательства в американские выборы.

Ранее на этой неделе Д.Трамп начал свое европейское турне в Брюсселе, где 11-12 июля принял участие в саммите стран НАТО. Затем американский лидер направился в Великобританию, где встретился с главой британского правительства Терезой Мэй и побывал на чаепитии у королевы Елизаветы II.

После этого Д.Трамп провел некоторое время на своем гольф-курорте "Трамп Тернберри" в Шотландии, после чего вылетел в Финляндию.

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