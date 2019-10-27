Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 22:26

Вашингтон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не выполнил только одно предвыборное обещание - не поладил с Россией, момент как раз наступил, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мне кажется, что господин Трамп выполнил все свои предвыборные обещания, за исключением одного - поладить с Россией. И на мой взгляд, как раз наступил момент, когда надо бы вплотную заняться конкретно этими делами", - сказал Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

При этом, он отметил, что не все так уж плохо в российско-американских отношениях.

"За последнее время у нас наладились некоторые контакты на серьезном уровне. У нас возобновились консультаций по контртеррору, проводятся консультации по стратегической стабильности. Мы участвуем и помогаем США в решении проблем Корейского полуострова. В очень плотных контактах находятся наши представители по Афганистану", - рассказал посол.

Антонов добавил, что Россия "обречена на то, чтобы сотрудничать (с США -ИФ) в борьбе с терроризмом".

"Это главная угроза безопасности США и РФ. Все зависит от нас. Мы к такому взаимодействию, прагматичному и взаимоуважительному, готовы", подчеркнул российский высокопоставленный дипломат.

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