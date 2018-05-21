Трамп выражает уверенность, что США и Китай будут вести справедливую торговлю
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Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Американский лидер Дональд Трамп обвинил администрацию экс-президента США Барака Обамы в бездействии в вопросе торговых отношений с Китаем и пообещал, что торговля между этим двумя странами теперь будет справедливой.
"Я спрашиваю сенатора (лидер демократов в сенате - ИФ) Чака Шумера, почему президент Обама и демократы не сделали ничего в вопросе торговли с Китаем, в том числе по вопросу кражи интеллектуальной собственности и тому подобного? Они не сделали ничего! И при этом мы с Чаком давно договорились по этому вопросу. Теперь будет справедливая торговля, и к тому же, с Китаем!" - написал Д.Трамп в понедельник в своем "Твиттере".
"Китай согласился покупать (у США - ИФ) огромное количество дополнительных фермерских и сельскохозяйственных продуктов. Это будет одним из лучших событий для наших фермеров за многие годы", - добавил он.
Накануне министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США и КНР по итогам недавних переговоров действительно отказались от идеи повышать торговые тарифы по отношению друг к другу.
В свою очередь ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, по итогам переговоров между Китаем и США заявил, что стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.
После очередного раунда переговоров представители США и Китая обнародовали заявление, согласно которому Китай согласен предпринять меры по увеличению американского импорта, чтобы снизить торговый дефицит США.
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Интерфакс