Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 7:22

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил глубокую признательность императору Японии Акихито, который покидает престол во вторник, следует из заявления, распространенного Белым домом.

"От лица американского народа первая леди и я выражаем глубокую признательность Его Величеству императору Акихито и Ее Величеству императрице Митико. Так как эпоха Хэйсэй подходит к концу, и новое поколение готовится взойти на престол, я хочу признать огромное значение, которое Соединенные Штаты придают своим тесным отношениям с Японией", - заявил Д.Трамп.

Он отметил, что уходящий император, на смену которому в среду придет наследный принц Нарухито, принимал в Японии пять президентов США, в том числе Д.Трампа в ноябре 2017 года.

"Мелания (Мелания Трамп, первая леди США - ИФ) и я имели честь стать гостями Его Величества в 2017 году, и мы надеемся продолжить традицию партнерства и сотрудничества с Японией, нашим замечательным союзником, в новой эре", - заключил он.

Церемония отречения от престола императора Акихито пройдет во вторник в императорском дворце в Токио в зале Мацу-но-ма. Она начнется около 17:00 по местному времени (11:00 мск).

Император официально уйдет в отставку в полночь во вторник, положив конец 30-летней эре Хэйсэй - "Установление мира".

С восхождением на престол 1 мая нового императора Нарухито в Японии начнется эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

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