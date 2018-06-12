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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 3:26 12.06.2018 - 03:26

***Ким Чем Ын заявил, что на пути к встрече пришлось преодолеть множество препятствий

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трампа перед саммитом с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил надежду на блестящие отношения с ним.

"У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут блестящие отношения (с лидером КНДР - ИФ)", - сказал Д.Трамп во время краткого пресс-подхода перед началом двусторонней встречи "с глазу на глаз".

Ким Чен Ын в свою очередь указал на множество препятствий, стоявших на пути к встрече. "Мы преодолели их все, и сегодня мы здесь", - сказал северокорейский лидер журналистам.

После краткого выхода к прессе лидеры улыбнулись и пожали друг другу руки перед камерами в третий раз.

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