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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 3:49 12.06.2018 - 03:49

***Ким Чем Ын заявил, что на пути к встрече пришлось преодолеть множество препятствий

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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трампа перед саммитом с лидером КНДР Ким Чен Ыном выразил надежду на блестящие отношения с ним.

"У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут блестящие отношения (с лидером КНДР - ИФ)", - сказал Д.Трамп во время краткого пресс-подхода перед началом двусторонней встречи "с глазу на глаз".

Ким Чен Ын в свою очередь указал на множество препятствий, стоявших на пути к встрече. "Мы преодолели их все, и сегодня мы здесь", - сказал северокорейский лидер журналистам.

После краткого выхода к прессе лидеры улыбнулись и пожали друг другу руки перед камерами в третий раз.

Встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына началась с продолжительного крепкого рукопожатия. Американский президент в ходе фотографирования трижды взял лидера Северной Кореи за плечо. Они также обменялись парой фраз перед камерами, улыбнувшись. Покинув украшенное государственными флагами США и КНДР крыльцо отеля "Капелла" на сингапурском острове Сентоса и направляясь на встречу, лидеры продолжили дружелюбную беседу при переводчиках и повторно пожали друг другу руки.

В соответствии с программой встреча лидеров "тет-а-тет" должна продлиться 45 минут, затем продолжена в расширенном составе. В 11:30 по местному времени (06:30 мск) запланирован рабочий ланч Д.Трампа с Ким Чен Ыном.

Накануне встречи оба лидера выразили надежду на успех встречи, в ходе которой США рассчитывают добиться получения согласия Северной Кореи на полную денуклеаризацию, а КНДР - улучшить отношения с США, договориться о снятии экономических санкций, чтобы обеспечить развитие собственной экономики.

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