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Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 17:08 07.10.2018 - 17:08

Вашингтон. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в воскресенье поприветствовал итоги встречи госсекретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном и заявил, что надеется в скором времени на встречу с лидером КНДР.

"У госсекретаря Помпео была хорошая встреча с председателем Кимом сегодня в Пхеньяне. Достигнут прогресс по договоренностям сингапурского саммита! Я надеюсь, что увижу председателя Кима вновь в скором будущем", - написал Д.Трамп.

Ранее в воскресенье М.Помпео посетил Пхеньян, там он встретился с лидером КНДР. После встречи с Ким Чен Ыном госсекретарь США направился в Сеул, где рассказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину о ее итогах.

Пресс-служба южнокорейского президента затем сообщила, что М.Помпео и Ким Чен Ын договорились провести второй саммит КНДР-США в кратчайшие сроки. Также стороны договорились, что сформируют переговорную группу на рабочем уровне, чтобы обсуждать процесс денуклеаризации и график встречи лидеров КНДР и США.

Первый саммит КНДР-США состоялся 12 июня в Сингапуре.

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