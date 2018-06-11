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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 23:42 11.06.2018 - 23:42

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп перед саммитом с лидером КНДР выразил надежду на заключение "реальной сделки" с Ким Чен Ыном.

"Встречи между сотрудниками и представителями (США и КНДР - ИФ) проходят хорошо и оперативно, но, в конце концов, это неважно... Скоро мы все узнаем, может ли быть заключена реальная - в отличие от предыдущих - сделка!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли Ким Чен Ын и Дональд Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня на 9:15 утра по местному времени в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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