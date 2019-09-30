Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 17:11

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь обвинил страны ЕС в том, что они недостаточно активно оказывают поддержку Украине.

"Я... хотел понять, почему Германия, Франция и другие страны Европейского союза не делают для Украины большего. Почему США всегда делают так много и вкладывают столько денег в Украину и другие страны?" - написал Трамп в твиттере, отметив, что что бывший американский вице-президент Джо Байден и его сын Хантер Байден, по его мнению, причастны к коррупции.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако, судя по стенограмме, он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свои должности для достижения политических целей. Трамп же утверждает, что Байдены и демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениями на Украине.

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