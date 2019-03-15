Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 12:54

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил соболезнования Новой Зеландии в связи с нападениями на мечети, повлекшими за собой гибель 49 человек.

"После ужасной резни в мечетях мои самые искренние соболезнования и лучшие пожелания народу Новой Зеландии. 49 человек погибли так бессмысленно, и так много серьезно раненых. США поддерживают Новую Зеландию всем, чем только могут. Господь, благослови всех!" - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в пятницу в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба.

По последним данным в результате нападения погибли 49 человек, еще 48 человек получили ранения.

Новозеландская полиция сообщала о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях. Одному из них предъявлены обвинения в убийстве.

Власти Новой Зеландии расценивают нападение как теракт, заявила на пресс-конференции премьер страны Джасинда Ардерн.

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