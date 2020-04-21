Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 3:55

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп выразили свои искренние соболезнования всем гражданам Канады после того, как накануне в стране произошел массовый расстрел, унесший жизни 16 человек.

"Соединенные Штаты и Канаду связывают особые прочные узы. (...) Как друзья и соседи мы всегда будем стоять рядом друг с другом в наши самые трудные времена и сносить самые большие испытания. Соединенные Штаты решительно осуждают эти убийства, наши молитвы с жертвами и их семьями", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что мужчина, переодетый полицейским, устроил в воскресенье стрельбу в канадской провинции Новая Шотландия. По данным полиции, стрелявший - 51-летний мужчина Габриэль Уортман - сейчас мертв. Его мотивы не раскрываются.

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