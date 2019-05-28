Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 4:51

Токио. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп, находящийся с государственным визитом в Японии, выразил соболезнования жертвам нападения, в результате которого погибли два человека.

Во время осмотра вертолетоносца "Кага" на морской базе сил самообороны Японии в Йокосуке Трамп выразил "сочувствие жертвам нападения".

"Все американцы вместе с народом Японии, скорбят о жертвах и их семьях", - сказал президент США.

Как подчеркнуло министерство обороны Японии, это впервые, когда американский лидер ступил на борт корабля сил самообороны.

Президент и первая леди США Мелания Трамп отправятся обратно в Вашингтон во второй половине дня.

Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито с момента восшествия на престол 1 мая.

Ранее сообщалось, что около 20 человек пострадали при нападении человека с ножом в японском городе Кавасаки.

Одна ученица начальной школы скончалась.

Кроме того, по данным СМИ, от нанесенных себе травм скончался и сам нападавший.

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