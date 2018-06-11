Трамп выразил уверенность в успехе встречи с Ким Чен Ыном
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что его "ненавистники и лузеры" ошибались, когда называли встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре "большой потерей для США".
"Ненавистники и лузеры говорят, что тот факт, что у меня будет встреча (с лидером КНДР - ИФ) - это большая потеря для США. К нам вернулись наши заложники, испытания, исследования и все запуски ракет прекратились, и эти эксперты, которые с самого начала заявляли, что я поступаю неправильно, больше ничего не могут сказать. Все у нас будет хорошо!", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере" перед саммитом.
Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли Ким Чен Ын и Д.Трамп.
Их встреча запланирована на 12 июня на 9:15 утра по местному времени в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.
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Интерфакс