Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 16:23

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в среду поддержал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и выразил уверенность, что тот сможет удержаться на своем посту, несмотря на инициативы оппозиции.

"Лидеру британской Лейбористской партии Джереми Корбину будет очень сложно добиться вотума о недоверии новому премьер-министру Борису Джонсону, особенно с учетом того, что Борис - как раз то, что требовалось Великобритании, и он покажет себя прекрасным (премьером - ИФ). Люблю Британию", - написал Трамп.

Такое заявление Трамп сделал на фоне того, что Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября. Британские политики считают, что таким образом Джонсон хочет не дать членам парламента помешать ему выйти из ЕС без сделки с Брюсселем. Королева согласилась сделать это при условии, что парламент приостановит работу не раньше 9 и не позже 12 сентября.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал приостановку работы парламента неприемлемой. Корбин пообещал, что первое, что сделает парламент, когда вернется с каникул и проведет заседание 4 сентября - попытается предотвратить действия Джонсона. Также, по словам Корбина, парламент попытается выразить ему вотум недоверия.

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