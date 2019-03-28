***Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, но предпочла бы победу Хиллари Клинтон, считает президент США

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы наладить хорошие отношения с Россией и Китаем, отметив при этом, что проводит жесткую политику в отношении Москвы.

"Никто не проводил более жесткую, чем Дональд Трамп, линию в отношении России", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Однако, по его словам, он хочет, чтобы "с Россией были отличные отношения", что также относится и к Китаю. Тем не менее, "фэйковые" СМИ искажают его намерения, подавая их как нечто опасное.

Вместе с тем, американский президент отметил, что, Россия никаким образом не повлияла на итоги президентских выборов 2016 года и не пыталась его скомпрометировать.

"Могу сказать по поводу России. Если бы у них на меня что-нибудь было, все бы было оглашено уже давно", - заявил он, добавив, что надеется на то, что все же сможет поладить с Россией.

Тем не менее, Д.Трамп считает, что Россия хотела бы видеть на посту президента США Хиллари Клинтон.

"Россия... если вы посмотрите на все аргументы, то они были за и против обоих, а не в одну сторону. Просто если вы посмотрите на все разные вещи, то станет понятно, что Россия предпочла бы Хиллари, а не Дональда Трампа, я могу сказать вам это сейчас", - сказал он.

Д.Трамп пояснил, что реализация его политики в области энергетики, в частности, наращивание добычи нефти и газа, создает серьезную конкуренцию России, в то время как Х.Клинтон, по его мнению, заморозила бы добычу углеводородов на существовавшем тогда уровне.

1гк ад

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