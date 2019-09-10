Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 18:40

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал несогласие с тем, чтобы США использовали иностранных информаторов для получения разведывательной информации, сообщает во вторник CNN со ссылкой на близкие к американскому президенту источники.

По словам собеседников телеканала, Трамп в личных беседах неоднократно заявлял, что иностранные информаторы могут навредить отношениям США со странами, где они работают, а также подорвать его личные отношения с лидерами этих стран, сообщает телеканал.

Кроме того, президент США ставил под сомнение достоверность информации, которую могут передавать такие информаторы, сообщает телеканал. По мнению президента, эти информаторы - "люди, которые предают свою страну".

Ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году США вывезли из России информатора, близкого к российским властям, отчасти из-за опасений, связанных с действиями Трампа.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, после того как президент США Дональд Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2017 году выдал России секретную информацию о деятельности "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии, добытую израильской разведкой.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что этим информатором мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей. По данным издания, ранее Смоленков также работал в МИД России и посольстве РФ в США.

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